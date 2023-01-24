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24 января, 09:53

Пескову неизвестно о том, что Киев предложил Минску заключить пакт о ненападении

В Кремле не знают о том, что Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, я не могу пока это прокомментировать, не располагаю информацией", — отметил представитель Кремля.

Лукашенко рассказал, как западные соседи пытаются использовать Украину против Белоруссии

Лукашенко рассказал, как западные соседи пытаются использовать Украину против Белоруссии

Напомним, ранее о том, что Киев предлагает Минску заключить пакт о ненападении, рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко. Однако он также отметил, что параллельно с этим Украина продолжает готовить боевиков, которые несут потенциальную угрозу Белоруссии.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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