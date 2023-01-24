Пескову неизвестно о том, что Киев предложил Минску заключить пакт о ненападении

В Кремле не знают о том, что Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, я не могу пока это прокомментировать, не располагаю информацией", — отметил представитель Кремля.