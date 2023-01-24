Пескову неизвестно о том, что Киев предложил Минску заключить пакт о ненападении
В Кремле не знают о том, что Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, я не могу пока это прокомментировать, не располагаю информацией", — отметил представитель Кремля.
Напомним, ранее о том, что Киев предлагает Минску заключить пакт о ненападении, рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко. Однако он также отметил, что параллельно с этим Украина продолжает готовить боевиков, которые несут потенциальную угрозу Белоруссии.
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