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24 января, 09:55

Песков: В Кремле не обсуждается возможность ограничить выезд гражданам РФ из страны

Возможность введения ограничений на выезд граждан России за пределы страны не обсуждается в Кремле. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, в Кремле не обсуждается", — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

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Поводом для таких заявлений стала инициатива депутата Госдумы Евгения Москвичева, который предложил резервировать дату и время проезда автомобилей через границу России.

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Getty Images / Anadolu Agency / Sefa Karacan

Александр Юнашев

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