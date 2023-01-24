Песков: В Кремле не обсуждается возможность ограничить выезд гражданам РФ из страны
Возможность введения ограничений на выезд граждан России за пределы страны не обсуждается в Кремле. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, в Кремле не обсуждается", — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.
Поводом для таких заявлений стала инициатива депутата Госдумы Евгения Москвичева, который предложил резервировать дату и время проезда автомобилей через границу России.
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Getty Images / Anadolu Agency / Sefa Karacan