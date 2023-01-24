Тренер разочаровала россиянок, желающих увеличить грудь с помощью спорта
Тренер Юркова заявила, что спорт не поможет увеличить грудь
Специальные упражнения не могут увеличить грудь, это миф. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявила мастер-тренер направления групповых программ XFIT в России Анастасия Юркова. Эксперт пояснила, что грудные мышцы и молочные железы не имеют никакой взаимосвязи, кроме расположения в одной части тела.
"Сама по себе грудная мышца находится под молочной железой, и её функция — приведение плеча в горизонтальной плоскости, то есть движение рукой. А молочные железы расположены сверху над этой мышцей и никакого движения не совершают, так как это не мышца", — добавила специалист.
По словам Юрковой, молочная железа состоит из соединительной и жировой ткани, поэтому, когда женщина худеет, объём груди также уменьшается. Похожая ситуация складывается и с животом — при развитой мышце может присутствовать жировой валик. При этом избавиться от него качанием пресса не получится, нужно сбрасывать жировую массу, заключила Юркова.
Ранее эндокринолог Павлова заявила, что при чрезмерном употреблении алкоголя у мужчин может вырасти грудь. Систематическое употребление горячительных напитков повышает активность фермента ароматаза, пояснила эксперт.
Shutterstock