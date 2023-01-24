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24 января, 10:15

Тренер разочаровала россиянок, желающих увеличить грудь с помощью спорта

Тренер Юркова заявила, что спорт не поможет увеличить грудь

Специальные упражнения не могут увеличить грудь, это миф. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявила мастер-тренер направления групповых программ XFIT в России Анастасия Юркова. Эксперт пояснила, что грудные мышцы и молочные железы не имеют никакой взаимосвязи, кроме расположения в одной части тела.

"Сама по себе грудная мышца находится под молочной железой, и её функция — приведение плеча в горизонтальной плоскости, то есть движение рукой. А молочные железы расположены сверху над этой мышцей и никакого движения не совершают, так как это не мышца", — добавила специалист.

По словам Юрковой, молочная железа состоит из соединительной и жировой ткани, поэтому, когда женщина худеет, объём груди также уменьшается. Похожая ситуация складывается и с животом — при развитой мышце может присутствовать жировой валик. При этом избавиться от него качанием пресса не получится, нужно сбрасывать жировую массу, заключила Юркова.

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Ранее эндокринолог Павлова заявила, что при чрезмерном употреблении алкоголя у мужчин может вырасти грудь. Систематическое употребление горячительных напитков повышает активность фермента ароматаза, пояснила эксперт.

Обложка ©

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Никита Осипов
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