Тренер разочаровала россиянок, желающих увеличить грудь с помощью спорта

Специальные упражнения не могут увеличить грудь, это миф. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявила мастер-тренер направления групповых программ XFIT в России Анастасия Юркова. Эксперт пояснила, что грудные мышцы и молочные железы не имеют никакой взаимосвязи, кроме расположения в одной части тела.

"Сама по себе грудная мышца находится под молочной железой, и её функция — приведение плеча в горизонтальной плоскости, то есть движение рукой. А молочные железы расположены сверху над этой мышцей и никакого движения не совершают, так как это не мышца", — добавила специалист.

По словам Юрковой, молочная железа состоит из соединительной и жировой ткани, поэтому, когда женщина худеет, объём груди также уменьшается. Похожая ситуация складывается и с животом — при развитой мышце может присутствовать жировой валик. При этом избавиться от него качанием пресса не получится, нужно сбрасывать жировую массу, заключила Юркова.