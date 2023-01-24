В Кремле объяснили спецификой СВО изменение порядка опубликования деклараций чиновниками

Изменение процедуры опубликования чиновниками деклараций о доходах продиктовано "спецификой СВО", однако, несмотря на это, они продолжат сдавать эти документы в антикоррупционные органы. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Разумеется, условия специальной военной операции вносят свою специфику. Но главным, наверное, является то, что подача деклараций будет продолжаться для всех, в том числе и для чиновников", — заявил представитель Кремля.

Ранее Комитет по госстроительству и законодательству Госдумы РФ поддержал поправку, согласно которой информация о доходах, расходах и имуществе депутатов Госдумы и сенаторов будет публиковаться в Интернете без персональных данных.