Песков: Россия продолжает вести кропотливую работу в контактах с Арменией и Азербайджаном

Россия продолжает вести кропотливую работу в контактах с Ереваном и Баку. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв госсекретаря США Энтони Блинкена к лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву по возобновлению работы Лачинского коридора для коммерческих перевозок.

"Россия как одна из сторон трёхсторонних договорённостей и документов, которые были подписаны двумя годами ранее, продолжает выполнять свои обязательства и продолжает весьма и весьма кропотливую и сложную работу и с Арменией, и с Азербайджаном", — сказал представитель Кремля.