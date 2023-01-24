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24 января, 10:04

Песков: Россия продолжает вести кропотливую работу в контактах с Арменией и Азербайджаном

Россия продолжает вести кропотливую работу в контактах с Ереваном и Баку. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв госсекретаря США Энтони Блинкена к лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву по возобновлению работы Лачинского коридора для коммерческих перевозок.

"Россия как одна из сторон трёхсторонних договорённостей и документов, которые были подписаны двумя годами ранее, продолжает выполнять свои обязательства и продолжает весьма и весьма кропотливую и сложную работу и с Арменией, и с Азербайджаном", — сказал представитель Кремля.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров призвал азербайджанского коллегу Джейхуна Байрамова разблокировать Лачинский коридор в соответствии с параметрами, которые закреплены в трёхстороннем заявлении на высшем уровне.

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kremlin.ru

Александр Юнашев

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