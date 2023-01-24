Песков отреагировал на слухи о планах Киева ликвидировать Пригожина

Причастность Киева к убийству Дарьи Дугиной говорит об опасности покушений и на других россиян. На этот факт обратил внимание пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами во вторник, комментируя информацию о том, что Украина и США якобы обсуждали покушение на основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Подтвердить или опровергнуть эти данные представитель Кремля не смог, пояснив, что это скорее вопрос для специальных служб, но своё предположение на этот счёт всё же озвучил.

"Украина имеет отношение и к покушениям, и к совершенно чудовищному убийству, давайте вспомним всё-таки те покушения, которые были, давайте вспомним убийство Дугиной и так далее. Поэтому причастность киевского режима к таким покушениям очевидна, поэтому такая опасность для наших граждан есть", — подчеркнул Песков.