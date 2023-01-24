В Белоруссии появится комиссия по работе с желающими вернуться на родину
В Белоруссии появится межведомственная комиссия, которая будет работать с желающими вернуться на родину гражданами. Об этом журналистам рассказал генпрокурор страны Андрей Швед.
"Те, кто находится за рубежом, желают вернуться на родину, но чего-то опасаются, будут иметь возможность обратиться в комиссию и получить соответствующие разъяснения о возможности вернуться, наличии либо отсутствии каких-то претензий со стороны государственных органов к этому конкретному лицу", — заявил он.
По словам генпрокурора, комиссию возглавит он сам. В её состав также войдут должностные лица, представители общественности и депутаты.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, что Киев предлагает Минску заключить пакт о ненападении. Он добавил, что при этом Украина продолжает готовить боевиков, которые представляют потенциальную угрозу Белоруссии.
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