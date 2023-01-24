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24 января, 10:03

Песков: Поставки Киеву танков Leopard неминуемо отразятся на отношениях РФ и Германии

Отношения РФ и ФРГ и так находятся в достаточно низкой точке, а поставки Киеву немецких танков Leopard осложнят их ещё больше. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Подобные поставки не сулят ничего хорошего для будущих отношений. Они, безусловно, оставят неминуемый след для будущего этих отношений", отметил представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что сейчас субстантивного диалога с Германией и другими странами ЕС и НАТО не наблюдается.

Стало известно о гневе шефа Пентагона из-за отказа ФРГ передать ВСУ танки Leopard

Стало известно о гневе шефа Пентагона из-за отказа ФРГ передать ВСУ танки Leopard

Напомним, пока Германия всячески отказывается передавать Киеву свои танки Leopard, из-за этого в Берлине разгорелся скандал. При этом новый глава немецкого Минобороны Борис Писториус сообщил, что ФРГ в ближайшее время примет решение по передаче танков, а глава МИД ФРГ Анналена Бербок допустила, что Берлин позволит отправлять "Леопарды" Киеву с помощью третьих стран. Польша уже запросила у Германии разрешение на передачу боевых машин.

Обложка ©

Getty Images / Armin Weigel

Александр Юнашев

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