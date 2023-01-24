Песков: Поставки Киеву танков Leopard неминуемо отразятся на отношениях РФ и Германии
Отношения РФ и ФРГ и так находятся в достаточно низкой точке, а поставки Киеву немецких танков Leopard осложнят их ещё больше. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Подобные поставки не сулят ничего хорошего для будущих отношений. Они, безусловно, оставят неминуемый след для будущего этих отношений", — отметил представитель Кремля.
Песков также подчеркнул, что сейчас субстантивного диалога с Германией и другими странами ЕС и НАТО не наблюдается.
Напомним, пока Германия всячески отказывается передавать Киеву свои танки Leopard, из-за этого в Берлине разгорелся скандал. При этом новый глава немецкого Минобороны Борис Писториус сообщил, что ФРГ в ближайшее время примет решение по передаче танков, а глава МИД ФРГ Анналена Бербок допустила, что Берлин позволит отправлять "Леопарды" Киеву с помощью третьих стран. Польша уже запросила у Германии разрешение на передачу боевых машин.
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