Песков: Поставки Киеву танков Leopard неминуемо отразятся на отношениях РФ и Германии

Отношения РФ и ФРГ и так находятся в достаточно низкой точке, а поставки Киеву немецких танков Leopard осложнят их ещё больше. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Подобные поставки не сулят ничего хорошего для будущих отношений. Они, безусловно, оставят неминуемый след для будущего этих отношений", — отметил представитель Кремля.