Лавров призвал главу МИД Азербайджана разблокировать Лачинский коридор
Сергей Лавров, Джейхун Байрамов. Фото © kremlin.ru, © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре попросил коллегу из Азербайджана Джейхуна Байрамова заняться вопросом скорейшего и полного разблокирования движения по Лачинскому коридору.
"С российской стороны подчёркнута необходимость скорейшего полного разблокирования движения по Лачинскому коридору в соответствии с параметрами, закреплёнными в трёхстороннем заявлении на высшем уровне от 9 ноября 2020 года", — уточнили в МИД РФ.
Во время беседы министров был также сделан акцент на важность выхода на взаимоприемлемые решения по всем вопросам урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе на основе договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал обеспечить свободное и безопасное движение в зоне Карабахского конфликта по Лачинскому коридору, который был перекрыт азербайджанской стороной. Ереван назвал блокирование трассы Степанакерт – Горис провокацией.