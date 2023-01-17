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17 января, 16:35

Лавров призвал главу МИД Азербайджана разблокировать Лачинский коридор

<p>Сергей Лавров, Джейхун Байрамов. Фото © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a>, © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Сергей Лавров, Джейхун Байрамов. Фото © kremlin.ru, © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре попросил коллегу из Азербайджана Джейхуна Байрамова заняться вопросом скорейшего и полного разблокирования движения по Лачинскому коридору.

"С российской стороны подчёркнута необходимость скорейшего полного разблокирования движения по Лачинскому коридору в соответствии с параметрами, закреплёнными в трёхстороннем заявлении на высшем уровне от 9 ноября 2020 года", — уточнили в МИД РФ.

Во время беседы министров был также сделан акцент на важность выхода на взаимоприемлемые решения по всем вопросам урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе на основе договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении.

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Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал обеспечить свободное и безопасное движение в зоне Карабахского конфликта по Лачинскому коридору, который был перекрыт азербайджанской стороной. Ереван назвал блокирование трассы Степанакерт – Горис провокацией.

Татьяна Миссуми

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