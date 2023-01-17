Лавров призвал главу МИД Азербайджана разблокировать Лачинский коридор

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре попросил коллегу из Азербайджана Джейхуна Байрамова заняться вопросом скорейшего и полного разблокирования движения по Лачинскому коридору.

"С российской стороны подчёркнута необходимость скорейшего полного разблокирования движения по Лачинскому коридору в соответствии с параметрами, закреплёнными в трёхстороннем заявлении на высшем уровне от 9 ноября 2020 года", — уточнили в МИД РФ.

Во время беседы министров был также сделан акцент на важность выхода на взаимоприемлемые решения по всем вопросам урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе на основе договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении.