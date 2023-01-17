Турчак назвал важной задачей как можно быстрее вернуть уехавших из России

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак назвал важной задачей как можно быстрее вернуть тех, кто уехал из РФ, исключая граждан, позволивших себе публичные выпады против страны.

"Наша задача — максимально те, кто уехал, чтобы как можно быстрее вернулись. Это важно для экономики страны, для их семей и близких. За исключением тех, кто позволил себе публичные выпады в отношении нашей страны и Вооружённых сил", — заявил он журналистам.