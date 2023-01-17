Гальцев рассказал, как его со Стояновым в нацистской форме приняли во Львове за "своих"
Заслуженный артист России Юрий Гальцев в интервью на ютуб-канале Вячеслава Манучарова "Эмпатия Манучи" рассказал о примечательном факте из своей актёрской карьеры, который запомнил на всю жизнь. Он произошёл во время съёмок фильма "Гитлер капут!" в 2008 году во Львове.
Юрий Гальцев рассказал о случае в ресторане Львова. Видео © YouTube / "Эмпатия Манучи"
Одну из сцен фильма, где артист сыграл со своим коллегой Юрием Стояновым, снимали в украинском городе. Для антуража "весь Львов был обклеен свастикой, форму пошили, машины специальные", вспоминает Гальцев.
"Он [Стоянов] говорит: "Я суши хочу. Может, не будем раздеваться? Давай в этой [немецкой] форме на машине заедем во Львов: я знаю, где суши в центре города", — продолжил актёр.
Когда артисты подъехали к ресторану в нацистской форме, Стоянов в шутку перевоплотился в образ и изобразил немецкую речь. Присутствовавшие замерли в недоумении, а пожилая женщина подошла к ним и сказала: "Слава Богу, наши пришли!".
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