В Кремле отреагировали на слова Потанина об уехавших "айтишниках"
Пресс-секретарь президента Песков высказал заинтересованность в возвращении в Россию редких и ценных специалистов
Россия заинтересована в создании условий для возвращения из-за рубежа редких и ценных специалистов, в том числе представителей ИТ-отрасли. Такое заявление в беседе с журналистами во вторник сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Таким образом, в Кремле дали оценку высказыванию бизнесмена Владимира Потанина о том, что власти не стоит преследовать айтишников, покинувших страну с момента начала специальной военной операции.
"Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы для их возвращения были созданы необходимые условия, и, конечно, с ними нужно работать с тем, чтобы они продолжали свою деятельность на благо российских компаний и в итоге на благо российского государства", — согласился с ним Дмитрий Песков.
К слову, Песков уже высказывался об этой проблеме. Ранее он заявил в интервью Лайфу, что бороться следует с врагами России, а не с уехавшими согражданами. Представитель Кремля призвал не открывать в этом смысле "ящики Пандоры". А на днях и секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак назвал важной задачей как можно быстрее вернуть тех, кто уехал из страны, исключая граждан, позволивших себе публичные выпады против нашего государства и его граждан.
LIFE / Сергей Дубровин