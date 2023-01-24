В Кремле отреагировали на слова Потанина об уехавших "айтишниках"

Россия заинтересована в создании условий для возвращения из-за рубежа редких и ценных специалистов, в том числе представителей ИТ-отрасли. Такое заявление в беседе с журналистами во вторник сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Таким образом, в Кремле дали оценку высказыванию бизнесмена Владимира Потанина о том, что власти не стоит преследовать айтишников, покинувших страну с момента начала специальной военной операции.

"Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы для их возвращения были созданы необходимые условия, и, конечно, с ними нужно работать с тем, чтобы они продолжали свою деятельность на благо российских компаний и в итоге на благо российского государства", — согласился с ним Дмитрий Песков.