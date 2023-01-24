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24 января, 10:05

В Кремле отреагировали на слова Потанина об уехавших "айтишниках"

Пресс-секретарь президента Песков высказал заинтересованность в возвращении в Россию редких и ценных специалистов

Россия заинтересована в создании условий для возвращения из-за рубежа редких и ценных специалистов, в том числе представителей ИТ-отрасли. Такое заявление в беседе с журналистами во вторник сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Таким образом, в Кремле дали оценку высказыванию бизнесмена Владимира Потанина о том, что власти не стоит преследовать айтишников, покинувших страну с момента начала специальной военной операции.

"Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы для их возвращения были созданы необходимые условия, и, конечно, с ними нужно работать с тем, чтобы они продолжали свою деятельность на благо российских компаний и в итоге на благо российского государства", — согласился с ним Дмитрий Песков.

Песков: Нужно бороться за уехавших из страны россиян

Песков: Нужно бороться за уехавших из страны россиян

К слову, Песков уже высказывался об этой проблеме. Ранее он заявил в интервью Лайфу, что бороться следует с врагами России, а не с уехавшими согражданами. Представитель Кремля призвал не открывать в этом смысле "ящики Пандоры". А на днях и секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак назвал важной задачей как можно быстрее вернуть тех, кто уехал из страны, исключая граждан, позволивших себе публичные выпады против нашего государства и его граждан.

Обложка ©

LIFE / Сергей Дубровин

Александр Юнашев

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