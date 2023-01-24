"Роскосмос" запланировал развёртывание Российской орбитальной станции на 2027 год
Развёртывание Российской орбитальной станции запланировано на 2027 год. Об этом сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов на пленарном заседании XLVII Академических чтений по космонавтике памяти С.П. Королёва.
"Мы будем создавать суверенную инфраструктуру для космических пилотируемых полётов на низкую околоземную орбиту. Ключевым её элементом будет Российская орбитальная станция, развёртывание которой мы запланировали на 2027 год", — сказал он.
Ранее Лайф писал о том, что уже известна предварительная стоимость создания Российской орбитальной станции. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, эскизное проектирование станции будет завершено во второй половине 2023 года.
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