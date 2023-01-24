"Роскосмос" запланировал развёртывание Российской орбитальной станции на 2027 год

Развёртывание Российской орбитальной станции запланировано на 2027 год. Об этом сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов на пленарном заседании XLVII Академических чтений по космонавтике памяти С.П. Королёва.

"Мы будем создавать суверенную инфраструктуру для космических пилотируемых полётов на низкую околоземную орбиту. Ключевым её элементом будет Российская орбитальная станция, развёртывание которой мы запланировали на 2027 год", — сказал он.