Слуцкий анонсировал внесение в ГД законопроекта о статусе "дети спецоперации"
Либерально-демократическая партия России в ближайшее время внесёт в Госдуму законопроект об установлении статуса "дети спецоперации". Об этом заявил журналистам председатель Комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"В ближайшее время предполагаем внести законопроект, сейчас он дорабатывается, о детях специальной военной операции. <...> [Проект] позволит правительству и региональным органам власти исходить из нового понятия "дети СВО", — сказал он.
По словам Слуцкого, данный законопроект позволит принимать нормативные акты о введении для ребят льгот, системных или разовых выплат по аналогии с детьми войны. Соответствующий статус — малое, что власти могут сделать для несовершеннолетних россиян, этот законопроект является знаковым, подчеркнул лидер ЛДПР. По его словам, за последние девять лет выросло почти целое поколение, чьё детство прошло под разрывы снарядов и угрозы "дерусификации". Из них сотни тысяч стали гражданами РФ, и они надеются на нашу страну, добавил Слуцкий.
Ранее в России запустили проект помощи детдомам Донбасса и Запорожья "Счастливое детство". К нему может присоединиться каждый и сделать 600 детей счастливее, отметил предприниматель, учредитель Благотворительного фонда Святителя Василия Великого Константин Малофеев.
ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ