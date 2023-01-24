Слуцкий анонсировал внесение в ГД законопроекта о статусе "дети спецоперации"

"В ближайшее время предполагаем внести законопроект, сейчас он дорабатывается, о детях специальной военной операции. <...> [Проект] позволит правительству и региональным органам власти исходить из нового понятия "дети СВО", — сказал он.

По словам Слуцкого, данный законопроект позволит принимать нормативные акты о введении для ребят льгот, системных или разовых выплат по аналогии с детьми войны. Соответствующий статус — малое, что власти могут сделать для несовершеннолетних россиян, этот законопроект является знаковым, подчеркнул лидер ЛДПР. По его словам, за последние девять лет выросло почти целое поколение, чьё детство прошло под разрывы снарядов и угрозы "дерусификации". Из них сотни тысяч стали гражданами РФ, и они надеются на нашу страну, добавил Слуцкий.