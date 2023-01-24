Ещё один украинский чиновник присоединился к флешмобу с отставками

Заместитель министра развития общин и территорий Украины Иван Лукеря написал заявление об увольнении. Об этом он сообщил в соцсетях.

Заявление об увольнении заместителя министра развития общин и территорий Украины Ивана Лукери. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Ivan Lukerya

"Решение было принято мной в начале года, но, к сожалению, из-за политических и бюрократических обстоятельств юридическое оформление совпало на этой неделе. К сожалению", — написал Лукеря.

Чиновник поблагодарил за работу коллег в правительстве, парламенте и Офисе президента Украины, а также глав областных администраций и мэров городов. Лукеря пообещал, что в скором времени расскажет, как дальше будут развиваться события.