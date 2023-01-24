Ещё один украинский чиновник присоединился к флешмобу с отставками
Замминистра развития общин и территорий Украины Лукеря написал заявление об увольнении
Заместитель министра развития общин и территорий Украины Иван Лукеря написал заявление об увольнении. Об этом он сообщил в соцсетях.
Заявление об увольнении заместителя министра развития общин и территорий Украины Ивана Лукери. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Ivan Lukerya
"Решение было принято мной в начале года, но, к сожалению, из-за политических и бюрократических обстоятельств юридическое оформление совпало на этой неделе. К сожалению", — написал Лукеря.
Чиновник поблагодарил за работу коллег в правительстве, парламенте и Офисе президента Украины, а также глав областных администраций и мэров городов. Лукеря пообещал, что в скором времени расскажет, как дальше будут развиваться события.
Отставка Лукери стала четвёртой за этот вторник. Напомним, что ранее заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении. Его место может занять глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. Вторым за утро подал в отставку замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, ответственный за тыловое обеспечение ВСУ. Это произошло после скандала с закупками: украинские СМИ узнали, что Минобороны приобретает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. Третьим чиновником, который покинул пост, стал заместитель генпрокурора страны Алексей Симоненко.
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