Пригожин иронично отреагировал на сообщения о планируемом на него покушении

Создатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что он в курсе планируемого на него покушения, которое обсуждали президент Украины Владимир Зеленский и директор ЦРУ США Уильям Бёрнс. Комментируя данную новость, российский бизнесмен назвал это "хорошей мыслью" и даже сообщил о готовности "оказать содействие".

"Да, я в курсе, пресс-служба мне об этом сообщила. Это очень хорошая мысль. Согласен, что Пригожина пора ликвидировать. В случае если ко мне обратятся, я, безусловно, окажу содействие", — приводит слова Пригожина его пресс-служба в телеграм-канале.

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что Зеленский обсуждал покушение на основателя ЧВК "Вагнер" с главой ЦРУ, когда тот приезжал в Киев на прошлой неделе.