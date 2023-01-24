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24 января, 10:35

Врач рассказала, кому нельзя пить чайный гриб

Диетолог Лушникова рекомендовала не пить чайный гриб при заболеваниях ЖКТ и подагре

Комбуча, или "чайный гриб" может быть опасна при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и подагре. Об этом сообщила диетолог-терапевт Ольга Лушникова. По её словам, этот напиток на основе чая, сахара, симбиотической культуры бактерий и дрожжей способен привести к отравлению и развитию печёночной и почечной недостаточности.

"В домашних условиях существует опасность присоединения и чрезмерного размножения патогенных микроорганизмов", — сказала врач в беседе с "Газетой.ru".

Диетолог посоветовала воздержаться от употребления чайного гриба беременным и кормящим женщинам, людям со слабым иммунитетом и маленьким детям. Кроме того, отказаться от напитка нужно при обострении гастрита, гастродуоденита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

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Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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