Посол РФ Липаев: Эстония не может ограничить судоходство в прилежащей зоне в Финском заливе

Эстония не имеет права ограничивать свободное судоходство в зоне, прилежащей к её территориальным водам в Финском заливе. Об этом заявил посол РФ в Таллине Владимир Липаев.

"Эстония имеет право устанавливать прилежащую зону, добавлять её к территориальным водам. Но дело в том, что на прилежащую зону суверенитет государства не распространяется и свободное судоходство в прилежащей зоне ограничивать не представляется возможным", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Дипломат добавил, что Эстония может дополнительно контролировать судно в том случае, если оно подозревается в нарушении законодательства страны. Он предположил, что эстонские СМИ раздувают эту ситуацию для того, чтобы придать самим себе значимость.