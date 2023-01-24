В Почте России опровергли сообщения о новой утечке данных

Новой утечки сведений в Почте России не было, заявили в пресс-службе компании. Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в Интернете якобы опубликован второй фрагмент базы данных, которая содержит информацию о клиентах организации.

"Наши специалисты информационной безопасности исследовали упомянутую в запросе базу данных. Злоумышленники продолжают выкладывать неактуальные данные с подменой даты создания записей. Это компиляция из других утечек информации", — отметили в пресс-службе в беседе с РИА "Новости".

Там добавили, что Почта России проверила безопасность информационных систем после аналогичного инцидента в июле. При этом Роскомнадзор проанализирует сведения о новой возможной утечке данных клиентов.