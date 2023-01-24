МИД Индонезии вызвал шведского посла из-за сожжения Корана в Стокгольме
Министерство иностранных дел Индонезии вызвало шведского посла Марину Берг из-за сожжения Корана в Стокгольме в минувшие выходные. Об этом в беседе с агентством Antara заявил представитель внешнеполитического ведомства Теуку Фаизасья.
"Да, мы увидимся с ней [с Берг] на этой неделе", — отметил он, не уточнив дату встречи.
По данным СМИ, такие действия связаны с тем, что Джакарта подала официальную жалобу на совершённый антиисламский акт.
Напомним, 21 января 41-летний датский адвокат и основатель ультраправой партии "Жёсткий курс" Расмус Палудан сжёг Коран перед зданием Посольства Турции в Стокгольме. В МИД РФ решительно осудили подобную акцию, назвав её "безобразной и провокационной" атакой на ислам. Свою позицию на этот счёт выразил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который заявил, что после подобных выходок Стокгольму не стоит ждать поддержки от Анкары по вопросу вступления страны в НАТО. Инцидент отразился на переговорах Швеции и Финляндии по НАТО — они оказались на стопе из-за сожжения Корана.
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