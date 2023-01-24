МИД Индонезии вызвал шведского посла из-за сожжения Корана в Стокгольме

Министерство иностранных дел Индонезии вызвало шведского посла Марину Берг из-за сожжения Корана в Стокгольме в минувшие выходные. Об этом в беседе с агентством Antara заявил представитель внешнеполитического ведомства Теуку Фаизасья.

"Да, мы увидимся с ней [с Берг] на этой неделе", — отметил он, не уточнив дату встречи.