Красный, яркий, но пить нельзя: Coca-Cola решила выпустить смартфон

Компания Coca-Cola, судя по всему, решила опробовать свои силы в производстве не только напитков, но ещё и смартфонов. В Сети появились фотографии мобильного устройства от бренда, которое внешне напоминает аналоги от китайских производителей. Внимание на это обратил пользователь "Твиттера" с ником Ice Universe.

Так, смартфон получил ярко-красную заднюю панель, на которой нанесены две надписи Coca-Cola — большая и маленькая, расположенная в нижней части. У устройства будут две основные камеры с одной LED-вспышкой, а кнопки регулировки громкости расположены на правой стороне корпуса. Ни о каких технических деталях новинки, которая получит название ColaPhone, не сообщается, однако известно, что в разработке помогал один из крупных производителей смартфонов. Добавим, что дата презентации новинки и другие её подробности не приводятся.