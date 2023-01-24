Под Оренбургом лихач снял момент ДТП, в котором по его вине погибли два человека

В Оренбургской области при столкновении двух легковых авто погибли два человека — водитель одной из машин пытался обогнать большегруз и на полной скорости врезался во встречный автомобиль. Момент ДТП попал на видеорегистратор виновника аварии, кадры опубликовал паблик "Подслушано Соль-Илецк" в соцсети "ВКонтакте". По данным регионального главка МЧС РФ, ДТП произошло в районе села Дружба. Сообщение об аварии поступило в ведомство днём 23 января.

Момент гибели мужчины в ДТП в Оренбургской области. Видео © VK / "Подслушано Соль-Илецк"

"Произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей ВАЗ-2115 и Fiat. В результате аварии погибли два человека — водитель и пассажир отечественного автомобиля. Прибывшие на место сотрудники 6-й пожарно-спасательной части произвели деблокирование одного погибшего из повреждённых конструкций транспортного средства", — сказано в сообщении ГУ МЧС РФ.







В результате случившегося также пострадали два человека, они госпитализированы. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.