Автор "видеопривета" из Мексики лишился поста в Курской думе, но остался депутатом

Заместитель председателя комитета Курской областной думы по бюджету, налогам и экономическому развитию Максим Васильев сложил руководящие полномочия после скандала с "видеоприветом" из Мексики. Об этом сообщил в своём телеграмм-канале во вторник губернатор региона Роман Старовойт. Поводом для такой реакции стало видеообращение Васильева, в котором он поздравлял жителей региона с Новым годом, находясь на побережье Мексиканского залива. На видео он произносит пожелания землякам и делает себе коктейль.

"Депутат Максим Васильев сложил свои полномочия заместителя председателя постоянного комитета Курской областной Думы по бюджету, налогам и экономическому развитию", — сообщил губернатор.

В свою очередь РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Администрации Курской области уточняет, что Васильев сохранил за собой пост "рядового" депутата региональной Думы.