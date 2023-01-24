Автор "видеопривета" из Мексики лишился поста в Курской думе, но остался депутатом
Курский депутат Васильев сложил полномочия зампредседателя комитета по бюджету после видео из Мексики
Заместитель председателя комитета Курской областной думы по бюджету, налогам и экономическому развитию Максим Васильев сложил руководящие полномочия после скандала с "видеоприветом" из Мексики. Об этом сообщил в своём телеграмм-канале во вторник губернатор региона Роман Старовойт. Поводом для такой реакции стало видеообращение Васильева, в котором он поздравлял жителей региона с Новым годом, находясь на побережье Мексиканского залива. На видео он произносит пожелания землякам и делает себе коктейль.
"Депутат Максим Васильев сложил свои полномочия заместителя председателя постоянного комитета Курской областной Думы по бюджету, налогам и экономическому развитию", — сообщил губернатор.
В свою очередь РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Администрации Курской области уточняет, что Васильев сохранил за собой пост "рядового" депутата региональной Думы.
Напомним, что в середине января стало известно о рекомендациях для региональных чиновников и депутатов воздержаться от поездок в отпуск за рубеж. Такое пожелание высказали власти Чувашии, Северной Осетии, Вологодской, Новгородской, Тамбовской и Свердловской областей, а также Республики Марий Эл. Поводом стали несколько скандальных случаев, которые произошли недавно. Так, депутат Курской облдумы Максим Васильев разместил видео из Мексики, в то время как граничащая с Украиной область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Позже отличился и народный избранник Законодательного собрания Вологодской области Денис Долженко, который разместил в социальных сетях снимок из ОАЭ.
Vk.com / Максим Васильев