В Крыму переименовали 13 улиц, назвав их в честь погибших героев СВО

В Крыму переименовали 13 улиц, назвав их в честь героев спецоперации на Украине, которые погибли при исполнении воинского долга. Об этом сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.

Так, по его словам, в Керчи улицы были названы в честь Олега Орлова, Владимира Чеботарёва и Кирилла Захарова, а в Симферополе четыре улицы носят имена Максима Дзюбина, Виктора Гудкова, Владислава Дорохина и Максима Старовойтова. В городе Щёлкино теперь есть улица имени Даниила Ткаченко, а в Сакском районе — имени Василия Горгуленко. В Симферопольском районе в селе Перевальное улицу переименовали в честь Антона Семенога, в посёлке Краснолесье — в честь Игоря Байрака, а в селе Партизанское две улицы назвали именами Виталия Стрижова и Ильи Шинкарёва.

"Эти люди проявили высшую степень мужества и отваги, отдали свои жизни за Родину, за наше мирное небо. Для нас они — настоящие патриоты, подвиг которых заслуживает безграничного уважения. Память об этих ребятах, о каждом, кто погиб на фронтах СВО, мы обязательно сохраним и передадим следующим поколениям", — написал Константинов в телеграм-канале.