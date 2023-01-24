В Киеве допустили эвакуацию украинцев из Грузии в случае открытия авиасообщения с РФ

Киев не исключает возможности эвакуации украинцев из Грузии после восстановления прямого авиасообщения между Тбилиси и Москвой и "массового наплыва россиян" в страну. Об этом в интервью украинскому изданию "Европейская правда" заявил временный поверенный в делах Незалежной в Грузии Андрей Касьянов.

"В случае восстановления прямого авиасообщения и роста реальных рисков безопасности я хочу сказать, что на сегодня посольство не исключает возможность обращения к международным организациям, к нашим международным партнёрам с тем, чтобы рассмотреть возможность оказания помощи в массовой эвакуации граждан Украины с территории Грузии", — пояснил диппредставитель.

Сейчас, по его словам, обсуждается возможность организации эвакуационных маршрутов. Преимущественно они будут предоставляться малообеспеченным украинцам, у которых нет денег, чтобы вернуться на родину. Наземный транспорт в данном случае в Киеве рассматривают как наиболее оптимальный для вывоза сограждан, резюмировал Касьянов.