Биолог объяснила, можно ли есть зимние грибы

Для некоторых регионов РФ вполне обычны растущие под снегом грибы, в частности для Санкт-Петербурга. Об этом заявила кандидат биологических наук Людмила Калинина. Она рассказала, что такие грибы пригодны к употреблению.

"В наших широтах каждую тёплую зиму либо не очень холодную осень можно найти грибы, которые называются "зимние опята", — заявила специалист в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

По её словам, такие грибы отличаются тем, что могут расти при низких температурах. Биолог уточнила, что они съедобны. Также зимой под снегом можно найти лисички, которые замерзают с наступлением холодов, но при этом пригодны в пищу.

Эксперт рекомендовала проявлять осторожность при сборе грибов и не спутать съедобные с ядовитыми, например галериной.