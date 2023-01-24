Биолог объяснила, можно ли есть зимние грибы
Биолог Калинина: Растущие под снегом опята и лисички можно есть
Для некоторых регионов РФ вполне обычны растущие под снегом грибы, в частности для Санкт-Петербурга. Об этом заявила кандидат биологических наук Людмила Калинина. Она рассказала, что такие грибы пригодны к употреблению.
"В наших широтах каждую тёплую зиму либо не очень холодную осень можно найти грибы, которые называются "зимние опята", — заявила специалист в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".
По её словам, такие грибы отличаются тем, что могут расти при низких температурах. Биолог уточнила, что они съедобны. Также зимой под снегом можно найти лисички, которые замерзают с наступлением холодов, но при этом пригодны в пищу.
Эксперт рекомендовала проявлять осторожность при сборе грибов и не спутать съедобные с ядовитыми, например галериной.
Ранее Лайф писал о том, что грибы вёшенки отравляют паразитов с помощью нервно-паралитического газа, а после выплёвывают их внутренности. К такому выводу пришла группа учёных с Тайваня и из Японии.
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