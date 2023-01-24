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24 января, 14:01
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Вильнюс стал новым "городом-спасителем" для Украины

Зеленский присвоил литовскому Вильнюсу звание города-спасителя

Украинский лидер Владимир Зеленский присвоил столице Литвы Вильнюсу звание города-спасителя. Соответствующий указ размещён на сайте офиса президента.

"За проявленный гуманизм, милосердие и солидарность с украинским народом, всестороннюю помощь гражданам Украины, а также весомую поддержку Украины в защите её независимости и суверенитета постановляю присвоить почётное звание "Город-спаситель" городу Вильнюсу", — сказано в документе.

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Лайф напоминает, что в мае прошлого года Зеленский присвоил звание "Город-спаситель" польскому городу Жешуву. Он также выразил большую благодарность от имени всего украинского народа и отметил, что город-партнёр делает невозможное для помощи Незалежной. А в октябре украинский лидер присвоил то же звание Праге.

Обложка ©

Getty Images / Slawek Staszczuk / Loop Images / Universal Images Group

Никита Осипов

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