Вильнюс стал новым "городом-спасителем" для Украины

"За проявленный гуманизм, милосердие и солидарность с украинским народом, всестороннюю помощь гражданам Украины, а также весомую поддержку Украины в защите её независимости и суверенитета постановляю присвоить почётное звание "Город-спаситель" городу Вильнюсу", — сказано в документе.

Лайф напоминает, что в мае прошлого года Зеленский присвоил звание "Город-спаситель" польскому городу Жешуву. Он также выразил большую благодарность от имени всего украинского народа и отметил, что город-партнёр делает невозможное для помощи Незалежной. А в октябре украинский лидер присвоил то же звание Праге.