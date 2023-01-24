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24 января, 13:57

Президент Финляндии Ниинистё встретился с Зеленским в Киеве

Президент Финляндии Саули Ниинистё прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщается в телеграм-канале лидера Незалежной.

Президент Финляндии Ниинистё встретился с Зеленским в Киеве. Видео © Telegram / Zelenskiy / Official

"Приветствую на Украине президента Финляндии Саули Ниинистё. Украина ценит поддержку Финляндии и финского народа. Благодарю за этот визит", — написал Зеленский.

При этом детали визита и темы беседы лидеров двух стран не уточняются.

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Ранее же Лайф рассказывал, что Владимир Зеленский подписал указ, запрещающий чиновникам, а также работникам правоохранительных органов выезжать на время отпуска за рубеж.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Артур Белкин

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