Президент Финляндии Ниинистё встретился с Зеленским в Киеве
Президент Финляндии Саули Ниинистё прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщается в телеграм-канале лидера Незалежной.
Президент Финляндии Ниинистё встретился с Зеленским в Киеве. Видео © Telegram / Zelenskiy / Official
"Приветствую на Украине президента Финляндии Саули Ниинистё. Украина ценит поддержку Финляндии и финского народа. Благодарю за этот визит", — написал Зеленский.
При этом детали визита и темы беседы лидеров двух стран не уточняются.
Ранее же Лайф рассказывал, что Владимир Зеленский подписал указ, запрещающий чиновникам, а также работникам правоохранительных органов выезжать на время отпуска за рубеж.
Telegram / Zelenskiy / Official