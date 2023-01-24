Президент Финляндии Саули Ниинистё прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщается в телеграм-канале лидера Незалежной.

Президент Финляндии Ниинистё встретился с Зеленским в Киеве. Видео © Telegram / Zelenskiy / Official

"Приветствую на Украине президента Финляндии Саули Ниинистё. Украина ценит поддержку Финляндии и финского народа. Благодарю за этот визит", — написал Зеленский.

При этом детали визита и темы беседы лидеров двух стран не уточняются.