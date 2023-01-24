Российский сценарист Герман Климов умер на 82-м году жизни

Советский и российский сценарист Герман Климов скончался на 82-м году жизни. Об этом заявили в Союзе кинематографистов РФ.

"23 января 2023 года скончался сценарист, писатель, спортсмен, член Союза кинематографистов России Герман Германович Климов (1941–2023)", — сказано в сообщении организации.

Климов родился 9 мая 1941 года в Сталинграде и являлся родным братом известного советского кинорежиссёра Элема Климова. Сценарист был признан мастером спорта СССР международного класса по лёгкой атлетике, а с 1959 по 1970 год входил в сборную СССР по этому виду спорта.

В союзе напомнили, что Климов являлся автором сценария художественно-публицистического фильма "Спорт, спорт, спорт". При его участии также поставлены картины "Мужские игры на свежем воздухе", "Тактика бега на длинную дистанцию" и "Прощание". Кроме того, он написал сценарий документального фильма о Сталинградской битве "Ни шагу назад".

С 1986 по 1991 год сценарист возглавлял Федерацию спортивного кино СССР. Союз выразил искренние соболезнования семье Климова и подчеркнул, что коллеги запомнят его как замечательного профессионала, который внёс вклад в развитие отечественного кино.