США могут разбогатеть на танковом дефиците в европейских странах. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил публицист, переводчик Дмитрий Гоблин Пучков. В беседе с журналисткой Наданой Фридрихсон он затронул тему поставок западного вооружения Украине. Эксперты сошлись на том, что Америка заставляет европейские государства отправлять танки в Незалежную, из-за чего эти страны в итоге остаются без техники.

"Танки сожгут, эти страны танков лишатся. А американцы на этом разбогатеют. Это самое главное", — подчеркнул Гоблин Пучков, имея в виду, что европейские страны будут замещать небоеспособные боевые машина дорогими американскими "Абрамсами".

Публицист добавил, что если танк был подбит, то его необходимо отправить на ремонтную базу, где должны быть специалисты, умеющие чинить конкретный вид военной техники. Однако немцы, по его словам, не смогут починить "Челленджер", да и англичане не справятся со сломавшимся "Леопардом".

"За одним танком человек 30–40, наверное, на него работают. Это не просто так. А дальше — поле боя. А как они связь осуществляют, а кто ими руководит, а кто их наводит? Сами украинцы этого делать не могут. Их не научат с такой скоростью. Офицеров в училище учат четыре-пять лет. А вы за месяц подготовите? Бог навстречу. Ничего они толком сделать не смогут", — заключил эксперт.