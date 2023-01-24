Почти 25% старой одежды в России нельзя перерабатывать

Почти 25% старой одежды, которую выбрасывают россияне, нельзя перерабатывать. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на исследования Благотворительного фонда "Второе дыхание" и группы "Эколайн".

"78% отходов текстиля, собранных из мусорных баков и попавших на комплекс по переработке, можно было бы утилизировать. Но все эти отходы загрязнены из-за попадания не в тот контейнер", — приводятся слова главы Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева.

При этом более 18% выброшенных вещей являются многослойным текстилем, для переработки которого требуются новые технологии, а ещё 3% — отходы, непригодные к возвращению в экономику. Такие результаты специалисты "Эколайна" получили, проанализировав состав текстиля в комплексе по переработке отходов (КПО).

Официально в РФ утилизируется не более 20 тысяч тонн текстиля из 200 тысяч тонн. Глава РЭО призвал наладить эффективный сбор такого мусора, для чего нужно ввести добровольную верификацию для сборщиков текстиля, а также проводить их аудит каждый год, выявлять сервисы полного цикла.

Кроме того, он считает необходимым присвоить статус отхода использованному текстилю. Вместе с тем следует увеличить норматив утилизации, поскольку он является самым низким в перечне расширенной ответственности производителей. Сейчас ставка экосбора составляет 10%, почти 12 тысяч рублей за тонну, а должна быть не менее 41 тысячи рублей за тонну, считают в Минприроды РФ.

Как объяснила заместитель гендира группы "Эколайн" Елена Вишнякова, в спрессованной массе текстиль впитывает жидкие и пищевые отходы. В результате на КПО он попадает уже мокрый, грязный и с неприятным запахом.

Благотворительный фонд "Второе дыхание", проведя своё исследование, пришёл к выводу: нужно создать полноценную систему обращения с текстильными отходами. В её рамках предлагается проводить кооперацию между региональными операторами, сборщиками, производителями текстиля и изделий из него, которые собирают отходы в соответствии с РОП.

А ещё фонд советует принять "дорожную карту", где будут указываться мероприятия, сроки и ответственные за предотвращение образования текстильных отходов, организацию сбора, утилизацию и использование полученного вторсырья.