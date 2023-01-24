Медведев разочаровал противников России, заявив, что у страны достаточно вооружений

"Наши противники наблюдают, периодически делая заявления о том, что у нас нет то одного, то другого, то ракет осталось на 2,5 раза, то ещё что-то такое скажут. Вот хочу их разочаровать — у нас вполне достаточно всего", — заявил Медведев во время заседания рабочей группы при Военно-промышленной комиссии по контролю за производством наиболее востребованных образцов оружия и военной техники на заводе "Калашников" в Ижевске.