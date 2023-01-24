Медведев разочаровал противников России, заявив, что у страны достаточно вооружений
Зампред Совбеза РФ Медведев: У России достаточно всех вооружений
У России имеется достаточное количество различных видов вооружений, несмотря на все заявления противников, которые наблюдают за ситуацией. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Наши противники наблюдают, периодически делая заявления о том, что у нас нет то одного, то другого, то ракет осталось на 2,5 раза, то ещё что-то такое скажут. Вот хочу их разочаровать — у нас вполне достаточно всего", — заявил Медведев во время заседания рабочей группы при Военно-промышленной комиссии по контролю за производством наиболее востребованных образцов оружия и военной техники на заводе "Калашников" в Ижевске.
Он также обратил внимание на то, что одной из тем заседания станет производство беспилотников, которые особенно востребованы в зоне СВО. Кроме того, будет затронут и ряд других вопросов, к которым "необходимо возвращаться".
Ранее Лайф рассказывал, что Дмитрий Медведев заявил о наращивании поставок беспилотников для Российских вооружённых сил в зоне проведения специальной военной операции.
ТАСС / Штукина Екатерина