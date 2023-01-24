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Опубликовано 24 января 2023, 12:37

СПЧ создал рабочую группу по вопросам спецоперации

Совет при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) утвердил решение о создании рабочей группы по вопросам спецоперации на Украине. Соответствующее решение было принято в ходе голосования членов СПЧ на заседании Совета, пишет ТАСС.

Так, руководителем группы избрана член СПЧ, глава регионального исполкома Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" в Московской области Юлия Белехова. В состав вошли главный редактор агентства Regnum Марина Ахмедова, военкор "Комсомольской правды" Александр Коц, член президиума общественного движения "Свободный Донбасс" Елена Шишкина, а также президент благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева.

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А ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев поручил создать рабочую группу при ВПК по контролю за производством вооружений. Он выразил надежду, что новая структура даст возможность реализовывать намеченные планы и контрольные мероприятия более эффективно.

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Telegram / СПЧ

Наталья Исакова
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