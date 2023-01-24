Гон превратил верблюда, напавшего на сторожа под Омском, в настоящего убийцу

Нападение верблюдов на людей в Омской и Ростовской областях произошло из-за того, что животные находились в этот момент в состоянии гона. Об этом рассказала в беседе с РИА "Федералпресс" менеджер по адаптации верблюдов этнотуристической площадки "Царство верблюдов" в Татарстане Евгения Кам.

"Начинается период гона — это очень сложный период и для верблюдов, и для людей, которые находятся рядом с ними, ухаживают за ними. Верблюды в этот период крайне агрессивны, "крайне" — это означает убийца. Невозмутимость верблюда абсолютно обманчива", — сказала она.

По словам эксперта, животное категорически нельзя бить, поскольку оно обязательно атакует в ответ, особенно это касается особей, находящихся как раз в состоянии гона. Кроме того, нападение "горбатых" связано с тем, что мужчины в обеих историях были пьяны — как объяснила Кам, верблюды ненавидят запах алкоголя.

Эксперт также назвала оправданным убийство верблюда в Омской области, ведь агрессия могла бы повториться. В момент нападения животное видело не человека, а соперника. Вместе с тем она заявила, что руководство охотбазы предоставило верблюду свободу передвижения в период гона.