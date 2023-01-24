Харзы Катрина и Сильвер из Ленинградского зоопарка перепутали зиму с весной
Обитатели Ленинградского зоопарка харзы Катрина и Сильвер сильно увлеклись весенними играми, подумав, что зима уже подошла к концу. Об этом со ссылкой на зоосад сообщает газета "Петербургский дневник".
Харзы Катрина и Сильвер из Ленинградского зоопарка перепутали зиму с весной. Видео © Telegram / Ленинградский зоопарк
Работники зоопарка подарили зверям подарок, который им нужно было распаковать. Однако до этого дело так и не дошло: харзы начали прыгать с ветки на ветку, догонять друг друга и даже всячески заигрывать с сотрудниками зоопарка.
Ранее Лайф рассказывал, что жители Москвы подарили животным в столичном зоопарке игрушки, которые едва уместились в пятьдесят мешков.
Telegram / Ленинградский зоопарк