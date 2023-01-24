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24 января, 12:25

Харзы Катрина и Сильвер из Ленинградского зоопарка перепутали зиму с весной

Обитатели Ленинградского зоопарка харзы Катрина и Сильвер сильно увлеклись весенними играми, подумав, что зима уже подошла к концу. Об этом со ссылкой на зоосад сообщает газета "Петербургский дневник".

Харзы Катрина и Сильвер из Ленинградского зоопарка перепутали зиму с весной. Видео © Telegram / Ленинградский зоопарк

Работники зоопарка подарили зверям подарок, который им нужно было распаковать. Однако до этого дело так и не дошло: харзы начали прыгать с ветки на ветку, догонять друг друга и даже всячески заигрывать с сотрудниками зоопарка.

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Обложка ©

Telegram / Ленинградский зоопарк

Артур Белкин
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