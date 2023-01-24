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24 января, 12:14

Возле "Газпром-арены" в Петербурге откроют МФЦ для оформления карт болельщика

Рядом со стадионом "Газпром-арена" в Санкт-Петербурге планируют открыть МФЦ, в котором можно будет оформить карту болельщика. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

Данную инициативу футбольный клуб "Зенит" прорабатывает совместно с правительством города. Сделать карту болельщика нужно, чтобы купить билет или абонемент на матчи чемпионата России по футболу команд Премьер-лиги. Она оформляется самостоятельно через портал "Госуслуги", но доступна становится только после подтверждения в офисе МФЦ.

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Ранее Лайф также сообщал о том, что в Санкт-Петербурге на проспекте Юрия Гагарина завершают монтаж центральной части архитектурного фасада крупнейшего в стране ледового стадиона "СКА Арена".

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Wikipedia / GAlexandrova

Илья Суриков

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