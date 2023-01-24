В Минтрансе разъяснили законопроект о бронировании даты и времени пересечения границы

Новый законопроект о резервировании даты и времени проезда грузового автотранспорта будет действовать только на некоторых пограничных пунктах России. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

"Перечень пунктов пропуска, в отношении которых устанавливается резервирование, будет определён дополнительно исходя из ситуаций, складывающихся на подъезде к ним. По мере необходимости данный перечень будет корректироваться", — пояснили в министерстве.