В Минтрансе разъяснили законопроект о бронировании даты и времени пересечения границы
Минтранс РФ: Резервирование даты проезда будет действовать на некоторых погранпунктах
Новый законопроект о резервировании даты и времени проезда грузового автотранспорта будет действовать только на некоторых пограничных пунктах России. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
"Перечень пунктов пропуска, в отношении которых устанавливается резервирование, будет определён дополнительно исходя из ситуаций, складывающихся на подъезде к ним. По мере необходимости данный перечень будет корректироваться", — пояснили в министерстве.
Там отметили, что резервирование даты и времени будет бесплатным. Также на подъездах к КПП создадут специальные зоны, где водители фур смогут дожидаться забронированного времени проезда.
Напомним, поправки, которые обязывают бронировать дату пересечения границы, разработал глава Комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев. Изменения предлагается внести в закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ".
ТАСС / Антон Вергун