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24 января, 12:11

В Минтрансе разъяснили законопроект о бронировании даты и времени пересечения границы

Минтранс РФ: Резервирование даты проезда будет действовать на некоторых погранпунктах

Новый законопроект о резервировании даты и времени проезда грузового автотранспорта будет действовать только на некоторых пограничных пунктах России. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

"Перечень пунктов пропуска, в отношении которых устанавливается резервирование, будет определён дополнительно исходя из ситуаций, складывающихся на подъезде к ним. По мере необходимости данный перечень будет корректироваться", — пояснили в министерстве.

Там отметили, что резервирование даты и времени будет бесплатным. Также на подъездах к КПП создадут специальные зоны, где водители фур смогут дожидаться забронированного времени проезда.

В Госдуме объяснили, кого коснётся обязанность бронировать дату пересечения границы

В Госдуме объяснили, кого коснётся обязанность бронировать дату пересечения границы

Напомним, поправки, которые обязывают бронировать дату пересечения границы, разработал глава Комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев. Изменения предлагается внести в закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ".

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ТАСС / Антон Вергун

Наталья Исакова

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