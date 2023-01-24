Россиянам рассказали, что делать при неверных суммах в платёжках за коммуналку

В случае если вам неверно посчитали плату за ЖКХ, необходимо обратиться в управляющую компанию для проверки выставленного счёта. Завышенные суммы могут появиться по ошибке или из-за недобросовестных сотрудников организации, считает юрист, председатель Московского жилищного союза Константин Крохин.

"Это не только ошибки. Некоторые недобросовестные организации, которые испытывают недобор платежей, раскидывают чужие долги на граждан. Если граждане не замечают этого или у них нет времени разбираться, они переплачивают", — сказал он в беседе с радио Sputnik.

При обнаружении неточностей нужно написать письменное заявление в управкомпанию с просьбой о перерасчёте, указал юрист. Организация должна исправить ошибку или предоставить данные о том, что такое начисление обоснованно.

По словам эксперта, перерасчёт возможен даже после оплаты квитанции. Для этого нужно также написать заявление в свободной форме в управляющую компанию, подробно указав в нём соответствующие данные. Если организация не выполнит требование, гражданин имеет право отстоять свою позицию в суде.