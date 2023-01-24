"Отказываться от гель-лака пока рано": Онколог успокоил любительниц маникюра

Излучение от ультрафиолетовой лампы во время маникюра действительно может приводить к образованию рака, но утверждать наверняка пока нельзя. Об этом в беседе с Лайфом рассказал доктор медицинских наук, онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Павел Копосов. Врач прокомментировал соответствующее исследование и заявил, что иммунитет человека борется с клетками, которые мутировали под воздействием УФ-излучения. Однако иногда происходят сбои, которые могут привести к раковой опухоли.

Доктор медицинских наук, онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Павел Копосов. Фото предоставлено Лайфу

"Но отказываться от такого типа маникюра пока рано. Хотя в исследовании показано, что излучение УФ-сушки, которая используется для отверждения гель-лака, является цитотоксическим, генотоксичным и мутагенным, оно не даёт прямых доказательств повышенного риска развития рака у людей", — отметил Копосов.

По словам онколога, необходимо проводить крупномасштабные исследования, чтобы точно оценить риски рака кожи рук у людей, регулярно использующих УФ-лампы для гель-лака. Копосов считает, что для этого нужно не менее десяти лет.