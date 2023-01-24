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24 января, 11:54

"Отказываться от гель-лака пока рано": Онколог успокоил любительниц маникюра

Онколог Копосов: Развитие рака из-за ультрафиолетовых ламп пока не доказано наверняка

Излучение от ультрафиолетовой лампы во время маникюра действительно может приводить к образованию рака, но утверждать наверняка пока нельзя. Об этом в беседе с Лайфом рассказал доктор медицинских наук, онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Павел Копосов. Врач прокомментировал соответствующее исследование и заявил, что иммунитет человека борется с клетками, которые мутировали под воздействием УФ-излучения. Однако иногда происходят сбои, которые могут привести к раковой опухоли.

Доктор медицинских наук, онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Павел Копосов. Фото предоставлено Лайфу

Доктор медицинских наук, онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Павел Копосов. Фото предоставлено Лайфу

"Но отказываться от такого типа маникюра пока рано. Хотя в исследовании показано, что излучение УФ-сушки, которая используется для отверждения гель-лака, является цитотоксическим, генотоксичным и мутагенным, оно не даёт прямых доказательств повышенного риска развития рака у людей", — отметил Копосов.

По словам онколога, необходимо проводить крупномасштабные исследования, чтобы точно оценить риски рака кожи рук у людей, регулярно использующих УФ-лампы для гель-лака. Копосов считает, что для этого нужно не менее десяти лет.

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Ранее Лайф писал о том, что ультрафиолетовые лампы для маникюра могут приводить к мутациям, вызывающим рак. К такому выводу пришли учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Годуненко

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