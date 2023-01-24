M&M's предрекли новую волну недовольства из-за отказа от Красного и Жёлтого в рекламе

Решение известного бренда M&M's отказаться от знаменитых персонажей в рекламе конфет — Красного и Жёлтого — только поднимет волну негатива. Об этом рассказал в беседе с Лайфом владелец коммуникационного агентства "ПРО бренд", эксперт по брендингу Алексей Гвинтовкин.

По его словам, M&M's является продуктом с историей, шоколадные драже появились в 1941 году, и за это время персонажи компании Mars стали членами миллионов семей по всему миру. Это тот исключительный случай, когда люди должны принимать бренд и его концепцию, а не он идти на поводу у трендов, политических и культурных процессов.

"Маркетологи M&M's, вероятно, хотели вдохнуть новую жизнь в продукт, сделать полюбившихся персонажей более современными и, конечно, поднять PR-волну. С точки зрения хайпа у компании всё получилось. Но никто не ожидал, что изменения стиля конфет M&M's настолько возмутят потребителя", — объяснил Гвинтовкин.

Логичным было бы решение вернуть всё как было, но, подчеркнул эксперт, даже компании мирового уровня не всегда готовы признавать свои ошибки, хотя в последнее время тренд на максимальную открытость и коммуникацию с аудиторией набирает обороты. По мнению Гвинтовкина, M&M's надеется, что поклонники утихнут, если шоколадные шарики в рекламе заменит популярная актриса.

"Я считаю, что такой подход вряд ли сработает, скорее он поднимет новую волну негатива. Уж слишком полюбились публике персонажи M&M's. Нет ничего лучше привычного, особенно в нестабильное время", — заключил эксперт.