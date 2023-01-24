Статус "дети спецоперации" могут получить те, кто жил в зоне СВО до 17 лет
Статус "дети спецоперации", законопроект о котором предлагает партия ЛДПР, смогут получить те, кто жил в зоне СВО до 17 лет. Об этом сообщили в пресс-службе либерал-демократов.
"Льготы установит правительство или власти регионов... К данной категории будут отнесены те люди, чьё детство, возрастом до 17 лет, прошло в четырёх новых регионах и пришлось на период боевых действий в ходе СВО", — цитирует РИА "Новости" сообщение партии.
Напомним, ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий анонсировал внесение в Госдуму законопроекта об установлении статуса "дети спецоперации". По словам Слуцкого, документ позволит принимать нормативные акты о введении для ребят льгот, системных или разовых выплат по аналогии с детьми войны. Соответствующий статус — малое, что власти могут сделать для несовершеннолетних россиян, подчеркнул лидер ЛДПР.
ТАСС / Андрей Рубцов