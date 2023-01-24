Статус "дети спецоперации" могут получить те, кто жил в зоне СВО до 17 лет

Статус "дети спецоперации", законопроект о котором предлагает партия ЛДПР, смогут получить те, кто жил в зоне СВО до 17 лет. Об этом сообщили в пресс-службе либерал-демократов.

"Льготы установит правительство или власти регионов... К данной категории будут отнесены те люди, чьё детство, возрастом до 17 лет, прошло в четырёх новых регионах и пришлось на период боевых действий в ходе СВО", — цитирует РИА "Новости" сообщение партии.