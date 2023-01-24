Две бригады ВСУ на Купянском направлении потеряли более 40 человек за сутки

За прошедшие сутки ВСУ потеряли более 40 человек на Купянском направлении в результате поражения, нанесённого авиацией и артиллеристами Западного военного округа (ЗВО). Об этом во время брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Тимковка и Берестовое в Харьковской области", — рассказал Конашенков.

В результате противник также лишился автомобиля и боевой бронированной машины.