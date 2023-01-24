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Опубликовано 24 января 2023, 11:10

Российские артиллеристы лишили ВСУ ещё одного контрбатарейного радара

Генерал-лейтенант Конашенков доложил об уничтожении РЛС AN/TPQ-50 американcкого производства

Ещё одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства была уничтожена в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом отчитался на брифинге во вторник официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в районе населённого пункта Антоновка артиллерией Воздушно-десантных войск уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США", — отметил представитель военного ведомства.

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Напомним, что на днях российские военные также ликвидировали самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109 Paladin производства США на том же Херсонском направлении. А до этого ВС РФ взяли под контроль четыре населённых пункта в Запорожской области.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Алексей Берковиц
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