"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 января, 11:05

Роспотребнадзор планирует провести подчищающую иммунизацию против кори

В России с 3 апреля по 31 декабря 2023 года планируют провести подчищающую иммунизацию против кори. На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован соответствующий документ Роспотребнадзора.

Организовать иммунизацию, в том числе непривитых трудовых мигрантов, должны будут региональные власти. Им рекомендовано проинформировать граждан о преимуществах иммунопрофилактики кори. Чиновникам также рекомендовали выявить тех, кто не болел корью и не был вакцинирован. В регионах местным властям нужно будет создать необходимый запас лекарств для прививок и утвердить планы вакцинации.

Врач объяснил, почему самостоятельно "выписывать" себе антибиотики — плохая затея

Врач объяснил, почему самостоятельно "выписывать" себе антибиотики — плохая затея

Ранее педиатр Евгений Тимаков рассказал о том, что взрослые люди стали чаще болеть "детскими" заболеваниями, такими как корь или коклюш.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров