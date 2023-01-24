Роспотребнадзор планирует провести подчищающую иммунизацию против кори

В России с 3 апреля по 31 декабря 2023 года планируют провести подчищающую иммунизацию против кори. На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован соответствующий документ Роспотребнадзора.

Организовать иммунизацию, в том числе непривитых трудовых мигрантов, должны будут региональные власти. Им рекомендовано проинформировать граждан о преимуществах иммунопрофилактики кори. Чиновникам также рекомендовали выявить тех, кто не болел корью и не был вакцинирован. В регионах местным властям нужно будет создать необходимый запас лекарств для прививок и утвердить планы вакцинации.