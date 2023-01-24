Политолог объяснил, почему Украина предложила Белоруссии пакт о ненападении

Украинские элиты не договорились между собой по множеству болезненных вопросов, из-за чего в итоге происходят отставки, а Киев предлагает президенту Белоруссии Александру Лукашенко подписать пакт о ненападении. Об этом в беседе с Лайфом рассказал политолог Александр Асафов.

"Судя по определённой турбулентности в украинской политической элите, там нет одного центрального решения по множеству болезненных вопросов, и мы видим, что это приводит в том числе и к отставкам. <...> И это во многом приводит к несогласованности", — подчеркнул эксперт.

В качестве примера Асафов напомнил о том, что ГУР Минобороны Незалежной и СБУ пришлось провести практически открытые переговоры и признаваться в несогласованности межведомственного взаимодействия, что привело к убийству члена украинской делегации, участвовавшего в первых переговорах с Россией, Дениса Киреева. То есть силовики, по сути, были вынуждены публично заключить некий договор о том, что они делают общее дело.

"Здесь большой вопрос, кто именно мог выходить к Лукашенко на переговоры. Но однозначно, учитывая количество сторон и по линии правительства, и по линии Верховной рады, и МИД, и различных спецслужб, такой разговор действительно мог быть", — добавил Асафов.

При этом политолог отметил, что Лукашенко "мастерски владеет методом упрощения и определённого переформатирования информации в свою пользу". Хотя, конечно, никто на полном серьёзе не рассчитывает на то, что соглашение между Украиной и Белоруссией будет заключено. Всё-таки, подчеркнул Асафов, позиция Лукашенко по этим вопросам не только в отношении Незалежной, но и других стран, поддерживающих Киев, однозначна.