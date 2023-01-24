Политологи поспорили о роли США во флешмобе с отставками на Украине

Крупные кадровые перестановки в политических верхах Украины почти наверняка не обошлись без участия Соединённых Штатов. В этом уверены опрошенные нашими коллегами политологи. И здесь речь идёт не просто о том, что президентство Владимира Зеленского — это фикция и сам он не управляет ситуацией.

По мнению директора АНО "Центр прикладной социологии и политологии" Геннадия Подлесного, коррупционная составляющая во власти Зеленского превысила все нормы приличия, а это очень сильно беспокоит американское правительство, в том числе обновлённую после недавних выборов нижнюю палату Конгресса США. Как известно, в Вашингтоне всерьёз взялись за проверку средств, выделенных на поддержку Украины. И теперь, как заявил политолог в беседе с телеканалом "360", украинская власть вынуждена заметать следы, чтобы никто и никогда не узнал, куда исчезли миллиарды.

"Проверка со стороны США — одна из возможных причин перестановки в политических элитах Украины. С помощью кадровых изменений Зеленский заметает следы. Упомянутые в различных заявлениях украинского руководства — официальных и непубличных — люди в той или иной степени повязаны чёрными и серыми схемами делёжки финансовых потоков", — отметил Подлесный.

С этим мнением согласен и политолог Марат Баширов. По его словам, Зеленский под давлением западных спецслужб и политтехнологов вынужден проводить чистки, чтобы продемонстрировать, как яро он борется с коррупцией. Вот только одними увольнениями дело не кончится, убеждён эксперт.

"Это не последнее увольнение, кстати говоря. Будут и уголовные дела. Но Арестович не распоряжался деньгами, а вот Тимошенко распоряжался", — указал политолог в разговоре с Ura.ru.

А вот по мнению политолога Александра Дудчака, всей коррупцией на Украине "на самом деле заведуют американцы". Эксперт не сомневается, что деньги, выделяемые Украине, "шли туда, куда надо им", то есть представителям Вашингтона, а значит, и отставки — акция, срежиссированная на Западе.

"США создавали различные структуры по "борьбе" с коррупцией. То есть они её просто возглавляют и организуют в нужном направлении. Так что вся эта деятельность происходит под давлением американских наблюдателей и кураторов, которые влияют на внутреннюю и внешнюю политику Украины и управляют ею", — заявил Дудчак в беседе с RT.

Другое мнение по поводу происходящего на Украине высказал политолог, аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Пётр Колчин в интервью телеканалу "Звезда". Он предложил посмотреть на череду якобы громких отставок как на PR-акцию правительства Зеленского и увидеть здесь попытки Киева создать хоть какой-то информационный повод на фоне скандалов вокруг поставок танков "Леопард" и поражений на фронте.