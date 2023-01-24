Врачи рассказали, какой вид спорта выбрать для ребёнка с лишним весом

Детям с лишним весом подойдут далеко не все виды спорта, чтобы тренировки действительно пошли на пользу, при выборе дисциплины необходимо учесть сразу несколько факторов. Подробнее о них в беседе с Лайфом рассказала врач-диетолог медицинского центра "Проект здоровья" Наталья Круглова.

"В первую очередь мы обращаем внимание на физическое состояние ребёнка, насколько для него доступен тот или иной вид спорта, потому что, к примеру, активные виды спорта у детей с ожирением и ожирением второй или третьей степени будут противопоказаны, поскольку это достаточно серьёзная нагрузка на суставы и сердечно-сосудистую систему, особенно если ребёнок до этого не занимался спортом регулярно", — пояснила медик.

Также при выборе направления следует ориентироваться на предпочтения самих детей. Если, к примеру, мальчику не хочется играть в футбол, то вряд ли он сможет длительное время гонять мяч на поле, поэтому крайне важно, чтобы ребёнок самостоятельно проявил интерес к какому-либо виду спорта. При этом он может менять секции как перчатки, перебирая различные виды физических нагрузок, и это абсолютно нормально, подчеркнула врач.

Если же родители не знают, как привлечь ребёнка к занятиям спортом, то Круглова советует им начать с себя. Зачастую дети копируют поведение взрослых, из-за чего обычное подражание вскоре может перерасти в удовольствие от спортивных занятий, а там уже недалеко и до желания записаться в секцию. Кстати, удачным выбором считается наличие нужного кружка недалеко от дома. По словам нашей собеседницы, преодоление больших расстояний до секции и обратно занимает много времени и энергии ребёнка.

"Что касается видов нагрузки, то я бы рекомендовала рассмотреть в период снижения веса такие нагрузки, например, как плавание. Это кардиотренировка, она не создаёт дополнительной нагрузки на суставы, и при этом задействованы все группы мышц, что в общем позволяет эффективно снижать вес. Также я предложила бы рассмотреть велосипед или ролики. <...> В зимний период времени это могут быть лыжи, это тоже часто детям интересно", — добавила диетолог.

Также избавиться от лишнего веса, укрепить мышцы и развить гибкость полным детям поможет йога. Особенно она подойдёт для спокойных мальчиков и девочек, которые избегают активных игр или бега. Кроме того, риск получить здесь травмы минимален. Если же ребёнок хочет тягать железо в тренажерном зале, то занятия должны проходить под руководством тренера, у которого есть квалификация для работы с детьми и подростками.