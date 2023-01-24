Пункт управления бригады ВСУ и склад вооружения уничтожены за сутки в ДНР

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях украинской стороны. Так, за прошедшие сутки удалось уничтожить пункт управления мехбригады ВСУ и склад ракетно-артиллерийского вооружения в Донецкой Народной Республике.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооружённых сил РФ поражён пункт управления 57-й отдельной механизированной бригады ВСУ и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районах населённых пунктов Артёмовск и Новоукраинка", — сказал Конашенков в ходе брифинга.

Также генерал-лейтенант сообщил о ликвидации шестидесяти четырёх артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живой силы и военной техники в ста двух районах.