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Опубликовано 24 января 2023, 11:16
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Пункт управления бригады ВСУ и склад вооружения уничтожены за сутки в ДНР

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях украинской стороны. Так, за прошедшие сутки удалось уничтожить пункт управления мехбригады ВСУ и склад ракетно-артиллерийского вооружения в Донецкой Народной Республике.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооружённых сил РФ поражён пункт управления 57-й отдельной механизированной бригады ВСУ и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районах населённых пунктов Артёмовск и Новоукраинка", — сказал Конашенков в ходе брифинга.

Также генерал-лейтенант сообщил о ликвидации шестидесяти четырёх артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живой силы и военной техники в ста двух районах.

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Ранее стало известно, что российские артиллеристы лишили ВСУ ещё одного контрбатарейного радара. Радиолокационная станция была уничтожена в районе населённого пункта Антоновка.

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Наталья Исакова
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