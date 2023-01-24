Российские военные продолжают наступление на Донецком направлении, ВСУ потеряли до 50 бойцов
Подразделения Южного военного округа продолжили наступление на Донецком направлении, уничтожив до 50 украинских военнослужащих за сутки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Общие потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, бронетранспортёр, два пикапа, боевую машину РСЗО "Град" и гаубицу "Мста-Б", — отметил Конашенков.
В частности, по его словам, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение подразделениям 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Северска в ДНР.
А ранее украинские военные также потерпели неудачу на Донецком направлении и лишились более 80 бойцов. Как рассказывал Игорь Конашенков, удары по противнику наносили подразделения Южного военного округа и добровольцы штурмовых отрядов.
Vk.com / Минобороны России