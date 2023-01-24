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24 января, 11:20

Очередная американская артсистема М777 уничтожена в ходе СВО

Генерал-лейтенант Конашенков сообщил об уничтожении около 30 военных ВСУ и артсистемы М777 на Краснолиманском направлении

Около 30 украинских военных были уничтожены в ходе специальной военной операции на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил журналистам во вторник официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Среди потерь противника он также упомянул артсистему М777 и две станции контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37.

"Огнём артиллерии Центрального военного округа нанесено поражение подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва и Серебрянка. Уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, артиллерийская система М777 и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37", — перечислил в ходе брифинга представитель военного ведомства.

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Напомним, что на днях российские военные также уничтожили американскую М777 в Харьковской области, до этого такую же систему "убрали" в районе населённого пункта Шляховое в Херсонской области. В ДНР в начале января Российские вооружённые силы уничтожили сразу две американские артиллерийские системы М777 и М109 "Паладин", которые использовали ВСУ. А ранее Лайф писал, как средства радиоэлектронной борьбы РФ сорвали применение украинских беспилотников в ходе взятия Соледара.

Обложка ©

Getty Images / Pierre Crom

Алексей Берковиц

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