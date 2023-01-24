ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 января 2023, 11:20

Очередная американская артсистема М777 уничтожена в ходе СВО

Генерал-лейтенант Конашенков сообщил об уничтожении около 30 военных ВСУ и артсистемы М777 на Краснолиманском направлении

Около 30 украинских военных были уничтожены в ходе специальной военной операции на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил журналистам во вторник официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Среди потерь противника он также упомянул артсистему М777 и две станции контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37.

"Огнём артиллерии Центрального военного округа нанесено поражение подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва и Серебрянка. Уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, артиллерийская система М777 и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37", — перечислил в ходе брифинга представитель военного ведомства.

Как спецслужбы Украины создали секретные отряды для ликвидации неугодных
Как спецслужбы Украины создали секретные отряды для ликвидации неугодных

Напомним, что на днях российские военные также уничтожили американскую М777 в Харьковской области, до этого такую же систему "убрали" в районе населённого пункта Шляховое в Херсонской области. В ДНР в начале января Российские вооружённые силы уничтожили сразу две американские артиллерийские системы М777 и М109 "Паладин", которые использовали ВСУ. А ранее Лайф писал, как средства радиоэлектронной борьбы РФ сорвали применение украинских беспилотников в ходе взятия Соледара.

BannerImage

Getty Images / Pierre Crom

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar