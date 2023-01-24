Очередная американская артсистема М777 уничтожена в ходе СВО

Около 30 украинских военных были уничтожены в ходе специальной военной операции на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил журналистам во вторник официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Среди потерь противника он также упомянул артсистему М777 и две станции контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37.